Облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица — такой прогноз ожидает жителей столичного региона в пятницу, 27 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от –4 до –2 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Московской области днем будет от –6 до –1 градуса, а ночью температура может упасть до –7.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление будет составлять 751–756 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что столичные аэропорты выполнили 880 рейсов во время снегопада.