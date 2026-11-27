Ремешок во многом определяет характер часов, а вместе с ним — и настроение всего образа, но при этом выбор зависит не только от эстетики, но и от образа жизни, привычек и требований к комфорту. Об этом « Газете.Ru » рассказала стилист ювелирной сети «585 Золотой» Екатерина Фомина.

По словам эксперта, при выборе стоит учитывать не только внешний вид, но и повседневные привычки. Для офиса, встреч и универсального использования подойдут оба варианта: металлический браслет сделает образ более выразительным, а кожаный добавит классической сдержанности. Если часы планируется носить каждый день, в том числе в жаркую погоду, металл часто оказывается практичнее с точки зрения ухода.

Фомина добавила, что при этом необязательно ограничиваться одним вариантом или приобретать несколько часов на разный случай. Металлический браслет подходит тем, кто ценит практичность и хочет носить одни часы в разных ситуациях: он хорошо сочетается с деловой одеждой, базовым повседневным гардеробом и более нарядными комплектами. Особенно органично такой вариант смотрится с украшениями из металла похожего оттенка — белый металл стоит сочетать с серебром или белым золотом, а теплые оттенки — с желтым, розовым и красным золотом.

Стилист подчеркнула, что одно из преимуществ металлического браслета — долговечность: он не впитывает влагу так, как кожа, и при правильном уходе долго сохраняет первоначальный вид. При этом свойства зависят от материала: нержавеющая сталь отличается прочностью, титан — небольшим весом, а браслеты из драгоценных металлов ценят за благородный внешний вид.

По мнению специалиста, кожаный ремешок — это классика и комфорт. Его выбирают за лаконичность, мягкость и способность дополнять образ, не перетягивая на себя внимание; он хорошо сочетается с классическими костюмами, рубашками, платьями и повседневной одеждой. Черная и коричневая кожа остаются универсальными решениями, а оттенки бордо, бежевого или синего помогают добавить аксессуару индивидуальности. Чтобы продлить срок службы ремешка, стоит снимать часы перед бассейном, душем и интенсивными тренировками.

Ранее сообщалось, что средняя желаемая зарплата в России составила 148,2 тысячи рублей.