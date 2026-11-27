Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Салехарде. Возгорание произошло ночью 27 ноября 2026 года на территории дачного некоммерческого товарищества «Север». Единственному выжившему мужчине удалось выбраться из здания, сейчас он находится под наблюдением медиков. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном управлении СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

После ликвидации огня в доме обнаружили тела женщины и ее троих детей. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Специалисты осматривают территорию и собирают материалы, которые помогут установить обстоятельства трагедии.

Предварительную причину возгорания предстоит определить в ходе пожарно-технической судебной экспертизы. Кроме того, назначены судебно-медицинские исследования, которые должны установить причины смерти погибших.

В следственном управлении подчеркнули, что окончательные выводы о произошедшем будут сделаны после завершения необходимых экспертиз и проверки всех обстоятельств пожара.

Ранее офтальмолог объяснил, почему на холоде слезятся глаза.