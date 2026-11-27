Более трети работающих россиян, прошедших «ЦифрАтест», не умеют безопасно пользоваться сервисами искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги всероссийского онлайн-тестирования цифровой грамотности, которое проводит АНО «Цифровая экономика». По состоянию на 26 ноября тест прошли около 130 тыс. человек, сообщили в организации « Известиям ». В нем приняли участие пользователи из всех 89 регионов России, а наибольшую активность проявили жители Москвы, Татарстана и Воронежской области.

По данным «Цифровой экономики», заметные затруднения у респондентов в возрасте от 18 до 55 лет вызвали вопросы о правилах безопасной работы с конфиденциальными документами в ИИ: почти 33% участников не знают, что следует сделать перед загрузкой рабочего документа в публичный ИИ-сервис и какими данными делиться с нейросетями небезопасно.

Кроме того, участники испытывали значительные трудности с проверкой достоверности ответов ИИ: более 40% опрошенных в возрасте от 18 до 55 лет не знают, что означает термин «галлюцинации ИИ», а почти 20% респондентов доверяют ответам нейросети, если она приводит ссылку на источник, и в таких случаях не проверяют полученную информацию.

Последствия могут быть серьезнее, чем просто утечка данных. Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров отметил, что, когда сотрудник загружает в публичную нейросеть финансовый отчет, фрагмент исходного кода или базу клиентов, информация передается на серверы в иностранной юрисдикции, где ее могут сохранить, использовать для дообучения модели или предоставить третьим лицам. С юридической точки зрения такие действия могут квалифицироваться как нарушение режима коммерческой тайны или требований законодательства о персональных данных: для бизнеса это грозит штрафами, а для ответственного сотрудника — дисциплинарной, а в некоторых случаях и уголовной ответственностью.

Партнер ComNews Research Леонид Коник считает, что ИИ — слишком новая технология, чтобы у большинства пользователей успела сформироваться культура ее применения: люди в массе воспринимают искусственный интеллект как «доброго помощника» в виде умной колонки или чата в мобильном приложении, при этом мало кто отдает себе отчет в том, что все данные, доверенные ИИ, сразу попадают на хранение и в любой момент могут быть использованы против самого пользователя.

Ранее стало известно, что украли при атаке на 1Password.