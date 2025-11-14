История в купюрах: в Дубне открылась масштабная выставка уникальных денежных знаков

В музее Дубны открылась выставка «Деньги в вихре перемен», где представлены редкие банкноты и денежные суррогаты, выпущенные на территории бывшей Российской империи с конца XIX века до 2010-х годов. Коллекцию предоставил житель города Евгений Рябов. Он возглавлял «Дирекцию программы развития наукограда Дубна» и был первым директором музея крылатых ракет.

Экспозиция показывает историю страны через денежное обращение — от дореволюционных кредитных билетов и выпусков периода Гражданской войны до купюр реформ 1990-х годов. Особый акцент сделан на двух переломных эпохах — начале XX века и постсоветских 1990-х, объединенных схожими финансовыми потрясениями.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что выставка стала важным вкладом в сохранение исторической памяти города.

«Музей Дубны с почтением относится к истории страны, региона, города. Вместе с жителями они воссоздают забытые страницы эпох. Новая выставка — результат большого труда, будет интересна всем жителям и гостям наукограда» , — добавил Максим Тихомиров.

Экспозиция будет работать до 12 апреля 2026 года в музее на проспекте Боголюбова, 54. Возрастное ограничение: 6+.