Беспилотная доставка дронами появится в российских городах уже в 2026 году

Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин в интервью для проекта «Блогерская студия VK Видео: пространство прямого диалога» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что беспилотная доставка грузов с помощью дронов планируется к запуску в ряде российских городов уже в 2026 году. По его словам, техническая реализация такой инициативы вполне возможна (материал есть у ТАСС ).

При этом министр отметил наличие технологических нюансов, которые пока препятствуют полноценному масштабированию услуги. Главным ограничением он назвал мощность аккумуляторных батарей дронов — сейчас она позволяет совершать полеты лишь на короткие расстояния, в пределах 25–30 минут. Никитин подчеркнул, что этого достаточно для крупных городов с плотной застройкой, где дроны могут оказаться быстрее наземного транспорта в условиях пробок. Однако для отдаленных населенных пунктов, добавил он, текущие возможности батарей не подходят.

Несмотря на существующие ограничения, глава Минтранса выразил уверенность, что сфера активно развивается. Он предположил, что вопрос двух-трех лет, когда беспилотная доставка дронами заработает уже в опытном режиме.

Ранее сообщалось, что продажи ноутбуков в России упали на 20%.