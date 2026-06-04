Хвостатый сваха: новый способ знакомств придумала жительница Наро-Фоминска

В Наро-Фоминске обсуждают необычный способ знакомства, который опробовала местная жительница. Девушка вышла на прогулку с собакой, которую взяла на время у знакомых. Идея оказалась удачной: за несколько вечеров у нее состоялось несколько свиданий. Психолог Марина Гринвальд в беседе с REGIONS оценила эффективность и этику такого метода.

Ангелина признается, что идея пришла спонтанно. Для своих выходов она выбирает разных «компаньонов»: то немецкую овчарку друзей, то болонку родственников. По ее словам, наличие собаки полностью меняет динамику общения.

«Собака — это лучший повод подойти и начать разговор. Люди улыбаются, просят погладить пса, спрашивают породу. Это отличный „ледокол“, который моментально топит лед между незнакомцами. Главное для меня — не врать. Я сразу честно говорю, что просто присматриваю за пушистым другом. Мужчин такая искренность только подкупает», — делится опытом Ангелина.

Психолог Марина Гринвальд считает схему абсолютно рабочей. Собака действительно помогает снять барьеры в общении, вызывает положительные эмоции и делает человека более открытым. Если девушка честно говорит, что пес временно ее — это не обман, а честная игра. Однако важно помнить, что собака не должна становиться постоянным «магическим инструментом» для знакомств. В серьезных отношениях рано или поздно придется показывать себя, а не четвероногого друга.

По мнению психолога, такой метод выбирают не только те, кто испытывает неуверенность. Собака или ребенок работают как фильтр: к девушке вряд ли подойдут те, кто не любит животных или не готов к детям. Это способ продемонстрировать свою социальную роль — заботливой хозяйки или будущей мамы. При этом Гринвальд советует не ограничиваться «собачьим методом»: если человеку трудно знакомиться, лучше пойти на курсы коммуникации или танцы. Уверенность в себе привлекает внимание ничуть не хуже хвостатого помощника.