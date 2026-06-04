Водка, конфеты и монеты: странную «кладку бесам» обнаружили жители ЖК в Красногорске

Необычный продуктовый набор обнаружили жители ЖК «Мякинино парк» при входе в лес: открытая бутылка водки, горсть монет и шоколадные конфеты. Фото странной «кладки» появилось в местных пабликах. Версии пользователей разошлись — от забытых вещей бомжей до магического ритуала. Профессиональная гадалка и колдунья Елена Пушкарь (имя изменено. — Прим. ред.) в беседе с корреспондентом REGIONS объяснила, что на самом деле означает такой набор.

По словам специалиста по эзотерике, речь действительно идет о магическом обряде. А именно — о так называемом «откупе», плате нечистой силе за помощь в том или ином «черном» деле.

«Сладости, водку и деньги обычно оставляют каким-либо силам в оплату помощи. Конкретный набор предметов для откупа зависит от обряда. Предметы обычно оставляют вдали от автомобильных дорог. Считается, что таким образом практикующий обряд человек защищает свою энергию и здоровье, расплачиваясь материальными предметами», — рассказала Елена Пушкарь.

Колдунья отметила, что бояться подобных продуктовых наборов не стоит. Многое зависит от восприятия человека — если не накручивать себя страшными мыслями, никаких проблем не будет.

А вот трогать руками подобные «кладки» все же не нужно. И дело здесь не в мистике, а в элементарной безопасности и гигиене.