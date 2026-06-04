Овсянка против скачков сахара: ученые доказали, что каша снижает холестерин и стабилизирует глюкозу

Подросткам с диабетом первого типа нашли лучший завтрак — обычную овсянку. Египетские ученые доказали: порция овсяных хлопьев с 6 граммами бета-глюкана уменьшает колебания сахара в крови, снижает «плохой» холестерин и улучшает работу поджелудочной железы. Эффект обратим: как перестаешь есть — показатели возвращаются к прежним. Об этом сообщает Nutrients.

Журнал опубликовал результаты эксперимента с участием 60 подростков-диабетиков. Три месяца они ежедневно ели овсяные хлопья. Затем — перерыв. Ученые сравнили показатели у одних и тех же людей. Итог: овсянка достоверно снижала уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) — главного маркера контроля диабета за последние месяцы. Уменьшались дневные скачки глюкозы. Сахар дольше оставался в целевом диапазоне. Параллельно падали уровни общего холестерина, триглицеридов и «плохого» ЛПНП.

Более того, исследователи зафиксировали рост белка PDX-1, который отвечает за функцию бета-клеток поджелудочной железы. Это важный сигнал: овсянка не просто «затыкает» голод, а влияет на метаболизм на глубоком уровне. Но чуда нет: после прекращения употребления овсянки все положительные сдвиги постепенно сошли на нет.

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