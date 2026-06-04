На ПМЭФ-2026 предупредили о риске исчезновения жизненно важных лекарств из-за ценовых ограничений

Жесткое государственное регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в отдельных случаях может привести к сокращению поставок таких медикаментов на российский рынок. Об этом в беседе с « Лентой.ру » на полях Петербургского международного экономического форума сообщила генеральный директор портала Pharmedu Татьяна Ходанович.

По ее словам, некоторые фармацевтические компании уже предупреждают о намерении отказаться от реализации отдельных препаратов в России. Причиной становится снижение экономической эффективности производства и поставок лекарств, стоимость которых регулируется государством, тогда как расходы на логистику и закупки сырья продолжают расти.

Эксперт отметила, что механизм регулирования цен на ЖНВЛП создавался для обеспечения доступности лечения для пациентов. Однако в нынешних условиях важно сохранять баланс между интересами потребителей и производителей. По ее мнению, чрезмерное ограничение стоимости оригинальных препаратов способно привести к тому, что часть жизненно важных лекарств исчезнет из продажи.

В качестве примера Ходанович привела жаропонижающие свечи, выпуск которых при существующих ценовых ограничениях становится экономически невыгодным. Она подчеркнула, что имеющиеся отечественные аналоги подходят не всем пациентам, а некоторые лекарственные комбинации имеют ограничения по применению.

Собеседница издания также обратила внимание на то, что российские производители действительно способны предлагать часть препаратов по более доступным ценам и постепенно занимать освободившиеся ниши. Тем не менее возможности полного импортозамещения по всем позициям пока остаются ограниченными.

По мнению главы Pharmedu, оценка лекарственной безопасности должна учитывать не только наличие препаратов на рынке. В перечень ключевых показателей необходимо включать уровень конкуренции, изменение цен, а также вероятность ухода незаменимых медикаментов. Такой подход позволит своевременно выявлять потенциальные риски и предотвращать дефицит важных лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что вакцинацию надо проходить минимум за месяц до поездки в Азию.