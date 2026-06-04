Спрос на бумажные книги в Москве вырос на 25–30% с начала 2026 года

Кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Олег Абелев сообщил Агентству городских новостей « Москва », что с начала 2026 года спрос на бумажные книги в столице вырос на 25–30%. По словам эксперта, рынок в этом году был противоречивым: на фоне технических сбоев в марте продажи в книжных магазинах за неделю подскочили на 50% по сравнению с предыдущей. Если суммировать все подобные инциденты с начала года, совокупный рост спроса, по его оценке, составил примерно четверть или чуть больше.

Абелев также отметил, что средняя стоимость бумажной книги в первом квартале 2026 года в Москве составила около 1,5 тысячи рублей. За последний год этот показатель снизился примерно на 37–40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, бронирование в столичных библиотеках в январе–марте оказалось на 5% выше, чем год назад.

Кратковременный всплеск спроса почти на 50% в конце марта, подчеркнул экономист, был напрямую связан с перебоями в работе интернета и мобильной связи. В тот период люди начали покупать схемы метро, бумажные автокарты, путеводители, а заодно, заходя в магазины, приобретали и книги. Абелев заключил, что москвичи стали покупать бумажные книги дешевле, а интерес к ним возрастает именно в моменты, когда привычные цифровые сервисы становятся недоступными.

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