Посол Таиланда раскрыл перспективы безвиза для россиян

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиват Вонгсинсават в интервью « Ленте.ру » на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что увеличение безвизового срока для российских туристов до 60 дней в ближайшее время не планируется. Более того, по словам дипломата, текущий срок пребывания без визы будет сокращен — и не только для граждан России, но и для представителей других государств.

Посол подчеркнул, что данное решение никак не связано с Российской Федерацией, а обусловлено общей ситуацией с туристическим потоком из разных стран. При этом Вонгсинсават отметил, что туризм по-прежнему остается сферой с наибольшим потенциалом для сотрудничества между Таиландом и Россией. Государство также рассматривает возможности для расширения российских инвестиций и партнерских связей.

Кроме того, дипломат сообщил, что Таиланд уже проинформировал все страны-участницы о своем желании стать полноправным членом БРИКС.

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