«Чей Крым?» больше не работает: пранкеры Вован и Лексус предупредили — мошенники научились отвечать правильно

Еще недавно хитрая проверка «Чей Крым?» помогала вычислить телефонных аферистов. Сегодня этот прием — пустышка. Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) заявили: мошенники научились без запинки отвечать «российский», после чего люди теряют бдительность и попадаются на удочку. Злодеи совершенствуются, предупредили розыгрыши. Об этом сообщает Life.ru.

Известные розыгрыши телефонных знаменитостей Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поделились тревожной тенденцией. Схема, которую многие считали надежным фильтром от злоумышленников, давно перестала работать. Столяров прямо заявил, что пора прекращать задавать вопрос о принадлежности Крыма. По его словам, мошенники уже адаптировались: они уверенно и без паузы выдают правильный ответ, после чего жертва проникается доверием и считает собеседника «своим».

Пранкеры подчеркнули, что преступный мир не стоит на месте. Методы аферистов постоянно эволюционируют. Поэтому единственный надежный способ защиты — тотальная проверка любых подозрительных звонков. Лексус призвал с особым подозрением относиться к просьбам назвать код из СМС, передать личные данные или обсуждать финансовые вопросы. Даже если собеседник клянется, что он из банка или полиции, а на проверочный вопрос «Чей Крым?» отвечает правильно — не верьте. Лучше перезвоните по официальному номеру сами.

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