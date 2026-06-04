«Работаем на опережение»: Мострансавто показало ИИ-дрон против тополиного пуха

Подмосковный перевозчик «Мострансавто» включился в битву с тополиным пухом. Компания опубликовала ИИ-ролик, в котором показала летающее устройство, похожее на дрон-пылесос. Аппарат поднимается в воздух и разгоняет надоедливые белые хлопья. «Работаем на опережение», — заявили в компании, отвечая на столичные «пухососы». Об этом сообщает REGIONS .

Устройство взлетает, включая мощные вентиляторы, и развеивает тополиный пух, который каждое лето доставляет неудобства жителям.

Поводом для творчества послужил недавний вирусный ИИ-ролик про «пухососы» — устройства, которые якобы разъезжают по Москве и раздувают пух еще сильнее. «Мострансавто» решило не отставать и показало свою альтернативу: не раздувать, а бороться. Конечно, видео шуточное, созданное искусственным интеллектом. Но тренд подхвачен, а подписчики оценили креатив.

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