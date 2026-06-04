Пассажиры Пулково смогут улететь с помощью биометрии в любой регион РФ с 8 июня

Пресс-служба компании « Воздушные ворота Северной столицы », управляющей аэропортом Пулково, сообщила, что с 8 июня сервис биометрического прохода предполетных процедур станет доступен на всех рейсах «Аэрофлота» и «России» из Петербурга во все регионы страны, включая Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Мурманск, Минеральные Воды и другие города.

Как отметили в пресс-службе, с 1 июня биометрический проход официально заработал в Пулково в преддверии Петербургского международного экономического форума, однако изначально улететь с помощью новой технологии можно было только в московский аэропорт Шереметьево. Теперь услуга расширена. Все выходы на посадку внутренних рейсов, добавили в компании, оснащены терминалами биометрической идентификации.

В четверг, 4 июня, аэропорт посетили вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и глава ВТБ Андрей Костин. Генеральный директор Пулково Леонид Сергеев продемонстрировал им, как работает биометрическая идентификация при проходе на рейс — без предъявления документов.

Пулково стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс. Первая тестовая демонстрация технологии прошла в терминале аэропорта осенью 2025 года.

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