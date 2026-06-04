«Соседей не выбирают»: Путин пообещал новые энергосделки России и Китая

Россия и Китай — не просто партнеры, а естественные союзники, заявил Владимир Путин. Глава государства на встрече с международными СМИ в рамках ПМЭФ подчеркнул: «Соседей не выбирают». И пообещал, что вскоре мир узнает о новых энергетических договоренностях Москвы и Пекина. Система принципов между странами вырабатывалась столетиями. Об этом сообщает BFM.ru.

Президент РФ Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме перед главами зарубежных СМИ. Он подчеркнул, что Россия и Китай являются «естественными партнерами и союзниками». У нас огромная общая граница, напомнил глава государства. По словам Путина, принципы отношений между странами вырабатывались не вчера и не пять лет назад, а на протяжении столетия.

Особое внимание президент уделил энергетическому сотрудничеству. Путин заявил об уверенности, что скоро мировую энергетику обрадуют новые договоренности между Россией и Китаем. Это заявление прозвучало на фоне усиления взаимодействия Москвы и Пекина на фоне западных санкций и попыток изолировать Россию. Китай остается ключевым торговым партнером и покупателем российских энергоресурсов. Новые сделки, вероятно, усилят позиции двух стран на глобальном рынке.

Ранее Путин назвал главную проблему ВСУ.