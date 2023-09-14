Историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин» пройдет в Московской области

В это воскресенье в историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» в городском округе Подольск состоится I историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения известного советского и российского ученого, историка, журналиста и писателя, специалиста по истории международных отношений Вильяма Похлебкина. Для гостей подготовят мастер-классы с дегустацией, театрализованные программы «Чайку не прикажете ли?» и «Рацион Ильича», экскурсионные историко-гастрономические проекты, встречу с бывшим редактором газеты «Неделя» Еленой Мухиной, выставку «Из неподъемного портфеля» и многое другое.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет презентация документального фильма о Похлебкине от студии «М-АРТ продакшн». Отметим, что фестиваль пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма региона.

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