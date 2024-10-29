Итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла на тренировке в 19 лет

Юная горнолыжница погибла во время тренировки. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на информацию с сайта Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла во время тренировочного заезда на склоне Валь Сеналес, расположенном в Южном Тироле. По сообщению очевидцев, причиной инцидента стало падение спортсменки, в результате которого она ударилась головой о снег.

Несмотря на незамедлительную госпитализацию, усилия медиков не увенчались успехом, Лоренци скончалась. Международная федерация лыжного спорта (FIS) выразила свои глубокие соболезнования близким и родным спортсменки.

Матильда Лоренци оставила след в истории спорта, став чемпионкой Италии в гигантском слаломе в марте этого года.

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