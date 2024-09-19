Кардиолог Кондрахин пояснил причины ранней смерти бодибилдеров

Белорусский бодибилдер Илья Ефимчук, известный как «Голем», умер на прошлой неделе в возрасте 36 лет. Также в марте этого года от внезапной остановки сердца умер 28-летний бодибилдер Дмитрий Кибак. Врач-кардиолог Андрей Кодрахин рассказал, чем опасны большие физические нагрузки для организма и могут ли они стать причиной внезапной смерти в молодом возрасте. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, чрезмерные физические нагрузки «не запрограммированы» в человеческом организме. Все люди «рассчитаны» на нормальные нагрузки, а усредненная норма для каждого индивидуальна. Так, чрезмерная нагрузка не предусмотрена человеческим организмом.

Медик добавил, что смерть в молодом возрасте характерна не только для бодибилдеров, а также и для прочих спортсменов, также испытывающих колоссальную нагрузку. Кроме того, нередко бодибилдеры начинают колоть себе стероиды с целью быстрее набрать мышечную массу. В этом случае гормоны и большинство химических процессов могут привести к росту риска образования тромбов.

Ранее сообщалось, что бодибилдер из Подмосковья чуть не умер от острого тромбоза из-за приема гормонов.