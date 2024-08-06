Итальянский пловец Чекон выспался как бомж под лавкой в Олимпийской деревне, а потом выиграл золото Игр
Фото: [соцсети]
Крайне недовольный качеством бассейна, а также отвратительным, по его мнению, питанием на Олимпиаде-2024 пловец из италии Тамас Чекон устроил протестный сон в Олимпийском парке, который более чем пошел атлету на пользу.
Как передает AFP, Чекон не придумал ничего лучше, как найти в парке свободнуюлавку и прилечь под ней поспать. Таким его застал участник сборной Швеции по гребле, сделав соответствующий снимок и выложив его в сети. Швед признался,что сначала принял спящего за парижского бездомного.
Отмечается, что после отдыха на свежем воздухе Чекон сразу же отправился на соревнования в олимпийский бассейн и взял золото на 100 метров на спине.
«Спать на картонной кровати в душной комнате без кондиционера – это пытка», – заявил спортсмен на пресс-конференции, добавив, что иногда лучший тренировочный план – это хорошенько выспаться на природе.
Ранее сообщалось, что польскую каноистку Дороту Боровски допустили до Олимпиады в Париже несмотря на то, что она сдала в июле положительную допинг-пробу.