Итальянский пловец Чекон выспался как бомж под лавкой в Олимпийской деревне, а потом выиграл золото Игр

Крайне недовольный качеством бассейна, а также отвратительным, по его мнению, питанием на Олимпиаде-2024 пловец из италии Тамас Чекон устроил протестный сон в Олимпийском парке, который более чем пошел атлету на пользу.

Как передает AFP, Чекон не придумал ничего лучше, как найти в парке свободнуюлавку и прилечь под ней поспать. Таким его застал участник сборной Швеции по гребле, сделав соответствующий снимок и выложив его в сети. Швед признался,что сначала принял спящего за парижского бездомного.

Отмечается, что после отдыха на свежем воздухе Чекон сразу же отправился на соревнования в олимпийский бассейн и взял золото на 100 метров на спине.