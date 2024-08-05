Польскую спортсменку допустили до ОИ-2024 после положительной пробы на допинг

Польскую каноистку Дороту Боровски допустили до Олимпиады в Париже несмотря на то, что она сдала в июле положительную допинг-пробу. Об этом сообщило издание RT .

Очередной анализ Боровски, который она сдавала, показал наличие в ее организме метаболита клостебола. Этот препарат признан допингом и запрещен к употреблению спортсменами. Дорота Боровска сумела оправдаться. Она заявила, что непреднамеренно приняла это вещество в то время, когда лечила свою домашнюю собаку.

Соответствующие спортивные инстанции приняли такое объяснение и допустили ее к состязаниям в Париже.

Ранее сообщалось, что две российские теннисистки сумели выиграть серебро на Олимпиаде во время парного турнира. Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали второе место. Они уступили спортсменкам из Италии, которые и стали лучшими.