ITIA начала расследование: российские теннисистки попали в скандал из-за вечеринки

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) начало расследование в связи с участием ряда известных спортсменок, включая Мирру Андрееву, Анну Калинскую и Арину Соболенко, в вечеринке перед стартом Открытого чемпионата США — 2026. Мероприятие было организовано владельцем ночных клубов, связанным с букмекерской компанией, что может нарушать антикоррупционные правила. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на информацию журналиста Бена Ротенберга.

Вечеринка прошла в Нью-Йорке накануне US Open. На фотографиях с мероприятия был виден логотип букмекерской компании, а организатор публично называл подобные вечера своим любимым занятием. Среди гостей также присутствовали Серена Уильямс и Коко Гауфф.

По данным журналиста Бена Ротенберга, участникам не платили за посещение, однако само появление на мероприятии от имени букмекера может быть расценено как нарушение антикоррупционного кодекса ITIA. Правила агентства строго регламентируют контакты спортсменов с представителями букмекерских организаций, чтобы исключить даже намек на возможное влияние на результаты матчей.

Отдельный аспект дела связан с нейтральным статусом россиянок и белорусских теннисисток. С 2022 года Международная федерация тенниса приостановила членство федераций России и Белоруссии, и спортсменки из этих стран выступают на турнирах WTA и ATP только в нейтральном статусе. Кроме того, они отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса. Расследование ITIA продолжается, и его результаты могут повлиять на дальнейшие выступления теннисисток.