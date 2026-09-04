Моторы Hyundai и Kia получили дурную славу: какие агрегаты чаще преподносят сюрпризы

Некоторые двигатели Hyundai и Kia уже много лет становятся причиной споров среди владельцев, механиков и продавцов автомобилей с пробегом. Американское издание Jalopnik провело анализ и выделило семейство атмосферных моторов Theta II, с которым, по его данным, связано значительное число серьезных неисправностей, пишет «За рулем».

Эти двигатели объемом 2,0 и 2,4 литра устанавливались на ряд моделей корейских марок около десяти лет назад. На российском вторичном рынке автомобили с такими силовыми агрегатами до сих пор встречаются достаточно часто.

Одной из основных проблем называют конструкцию блока цилиндров. В случае серьезной неисправности владельцу может потребоваться капитальный ремонт двигателя или установка контрактного агрегата.

Двигатели Theta II устанавливались, в частности, на Hyundai Elantra, Sonata, i30 и Tucson, а также Kia Optima, Cerato, Ceed, Soul и Sportage. Подобные моторы встречались и на некоторых ранних моделях Genesis.

По данным публикации, серьезные неисправности иногда возникали при пробеге около 80 тыс. км. Среди возможных факторов риска называют особенности системы смазки, недостаточное охлаждение поршневой группы и проблемы с катализатором.

Неэффективная смазка может ускорять износ деталей двигателя и стенок цилиндров. Упрощенная система охлаждения поршней также способна приводить к повышенной температуре элементов поршневой группы.

Отдельную опасность представляет разрушение керамического наполнителя каталитического нейтрализатора. Его частицы могут попадать в цилиндры, повреждать их стенки и приводить к снижению мощности двигателя и необходимости дорогостоящего ремонта.

Первые сообщения о подобных проблемах стали появляться еще во время эксплуатации Kia Sportage третьего поколения. Некоторые владельцы после распространения информации о возможных неисправностях заранее удаляли каталитический нейтрализатор, рассчитывая снизить риск повреждения двигателя.