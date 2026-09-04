Мощи Дмитрия Донского могут увезти в зону СВО

Русская православная церковь рассматривает возможность доставки ковчега с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского в зону проведения специальной военной операции и в храм Вооруженных сил России. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, его слова передает РИА Новости .

По словам Легойды, поступает множество пожеланий о принесении святыни как из новых регионов, так и от воинов, нуждающихся в духовной поддержке. Все варианты сейчас рассматриваются.

«Очень много, естественно, сейчас пожеланий (о принесении мощей Дмитрия Донского в зону СВО - ред.) и из новых регионов, и понятно, что наши воины нуждаются в такой духовной поддержке. Все эти варианты рассматриваются», — рассказал Легойда.

Напомним, ранее реставраторы вскрыли саркофаг Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Исследования подтвердили подлинность останков. 18 августа патриарх Кирилл совершил молебен у мощей святого князя, а 20 августа в соборе молился президент России Владимир Путин. В РПЦ сообщили, что несколько фрагментов мощей были взяты из саркофага и помещены в ковчеги для поклонения. Один из них будет доступен для верующих в храме Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября. Решение о доставке святыни в зону СВО пока находится на стадии обсуждения.