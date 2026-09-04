Обвиняемый в серии заказных убийств в 90-х найден мертвым в СИЗО

В екатеринбургском СИЗО-1 обнаружено тело 62-летнего заключенного, обвиняемого в убийствах предпринимателей, совершенных в 1990-х годах. Его обнаружили мертвым в одиночной камере. Об этом пишет E1.RU .

Тело вывезли из изолятора утром 4 сентября. Адвокат второго обвиняемого по этому делу Алексей Кузнецов сообщил, что, по имеющейся информации, смерть не носит криминальный характер. В СИЗО он содержался в одиночной камере, страдал от язвы и жаловался на сильные боли. Защита критически относится к показаниям единственного свидетеля, на которых строится обвинение в двух убийствах, совершенных еще 30 лет назад.

В рамках этого дела также арестован 61-летний житель Североуральска. Сам умерший был родом из ХМАО, но в последнее время проживал в Свердловской области. По версии следствия, первое преступление произошло в июле 1996 года: трое мужчин, один из которых уже скончался, спланировали убийство коммерсанта, направлявшегося в Екатеринбург с крупной суммой денег. Второй эпизод случился через несколько месяцев — другого бизнесмена вывезли в лес, застрелили и ограбили. Один из обвиняемых ранее уже привлекался к ответственности за убийство.

В свердловском СУ СКР от комментариев по факту смерти заключенного воздержались. Запрос в региональное ГУФСИН остается без ответа, ожидается официальное сообщение редакцией E1.RU и другими уральскими СМИ.