Норвегия готова отойти от долга США: на кону могут оказаться $80 млрд

Управляющая компания Норвежского суверенного фонда Norges Bank Investment Management предложила пересмотреть объем вложений в государственные облигации США. Речь идет о возможном сокращении инвестиций в американские долговые бумаги примерно на $80 млрд, пишет Ъ.

Соответствующая рекомендация содержится в письме NBIM Министерству финансов Норвегии. Управляющая компания предлагает снизить долю американских гособлигаций в базовом индексе облигаций фонда с 70% до 50%. По данным Financial Times, причиной решения стало стремление повысить доходность портфеля за счет вложений в другие долговые обязательства.

Норвежский суверенный фонд является крупнейшим в мире, его активы оцениваются примерно в $2,3 трлн. Государственные облигации США занимают чуть менее 26% его общего портфеля.

Если предложенные изменения будут реализованы, общий объем государственных облигаций в портфеле фонда может сократиться примерно на $106 млрд. Основная часть снижения, как ожидается, придется на американские долговые бумаги.

Экономисты связывают решение Норвегии в том числе с опасениями по поводу инфляции. На ситуацию на рынке американских казначейских облигаций также влияет рост доходности, которая остается на многолетних максимумах.

Таким образом, норвежский фонд рассматривает возможность перераспределения части средств из американских гособлигаций в другие долговые инструменты с целью повысить потенциальную доходность инвестиций.