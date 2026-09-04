Урал внезапно накроет жара: столбики термометров подберутся к +32 градусам

В ближайшие дни на Урале ожидается заметное повышение температуры. С 4 по 8 сентября Свердловская, Челябинская и Курганская области окажутся под влиянием теплого циклона. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет на 5–8 градусов выше климатической нормы, пишет URA.RU.

В Екатеринбурге воздух прогреется до +25–27 градусов. В Челябинске наиболее высокая температура ожидается 7–8 сентября — почти до +30 градусов. Теплая погода сохранится до 9 сентября, после чего начнется постепенное снижение температуры.

Самое сильное потепление прогнозируется в Курганской области. Там температура может подняться до +32 градусов.

На фоне повышенной пожароопасности в регионе действуют ограничения на разведение костров и сжигание мусора. Меры связаны с увеличением риска природных возгораний в период жаркой и сухой погоды.