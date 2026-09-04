Аграрии Подмосковья собрали 25,4 тыс. тонн овощей открытого грунта и 19,5 тыс. тонн картофеля

Подмосковные аграрии собрали уже около 25,4 тыс. тонн овощей открытого грунта и порядка 19,5 тыс. тонн картофеля. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этом году под овощи открытого грунта в Подмосковье засеяно около 5,5 тыс. га, под картофель – более 11 тыс. га. Аграрии постепенно наращивают темпы уборочной кампании», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

Средняя урожайность овощей открытого грунта составляет 196 центнеров с гектара, урожай собрали с 11% посевных площадей. Урожайность картофеля составляет 252 центнера с гектара. Уборку провели на 1,3 тыс. га, что составляет почти 12% от плана.

Лидером по уборке овощей открытого грунта является Коломна, где собрали более 11,2 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.