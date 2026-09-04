«Умные» спортивные площадки появятся в пяти округах Московской области в 2026 году
В Подмосковье в 2026 году откроют пять «умных» спортивных площадок
Фото: [Медиасток.рф]
«Умные» спортивные площадки появятся в пяти округах Подмосковья в 2026 году. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» объекты откроют в Рузе, Пушкино, Балашихе, Чехове и Подольске, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
От обычных «умные» спортплощадки отличаются своей многофункциональностью и интеграцией цифровых решений. Все тренажеры и зоны на таких площадках оснащены QR-кодами. При их сканировании открываются видеоуроки и рекомендации по правильному выполнению упражнений. На всех площадках будет доступен бесплатный Wi-Fi.
Фото: [Министерство физической культуры и спорта Московской области]
В этом году откроют три плоскостные спортивные площадки — в Рузе, Балашихе и Пушкинском округе. В округах обустроят универсальное поле для игровых видов спорта, зону воркаута и трибуны. Часть оборудования будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Чехове построят модульное спортивное сооружение с полноценным спортивным ядром, раздевалками с душевыми. Заниматься можно будет мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом и другими видами спорта.
В Подольске возведут модульное сооружение для занятий функционально-цифровым (фиджитал) спортом. В комплексе оборудуют компьютерный зал и зоны виртуальной реальности.
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