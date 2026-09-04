В Дмитрове завершился последний этап монтажа пролетных строений моста через канал имени Москвы
Пролеты моста через канал имени Москвы соединили в Дмитрове
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Дмитрове завершился последний этап монтажа пролетных строений моста через канал имени Москвы. Рабочие сомкнули правую и левую части конструкции, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Строители смонтировали более 1 400 тонн металлоконструкции пролетных строений моста и соединили их. Параллельно сейчас продолжается отсыпка песчаного покрытия на съездах, строительство пешеходного моста и моста через ручей Березовец», – рассказал глава министерства Марат Сибатулин.
Сейчас строительная готовность моста составляет 67%. На площадке трудятся 223 специалиста. Задействованы 49 единиц техники. Открыть движение по сооружению планируется в первом полугодии 2027 года.
Протяженность моста составляет 210 метров. Он свяжет Ново-Рогачевскую и Профессиональную улицы. Движение по мосту будет осуществляться по двум полосам. Также обустроят тротуары.
Ранее сообщалось, что ход строительства Рогачевского моста в Дмитрове проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.