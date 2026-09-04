В Дмитрове завершился последний этап монтажа пролетных строений моста через канал имени Москвы

Пролеты моста через канал имени Москвы соединили в Дмитрове

Официально

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]

В Дмитрове завершился последний этап монтажа пролетных строений моста через канал имени Москвы. Рабочие сомкнули правую и левую части конструкции, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Строители смонтировали более 1 400 тонн металлоконструкции пролетных строений моста и соединили их. Параллельно сейчас продолжается отсыпка песчаного покрытия на съездах, строительство пешеходного моста и моста через ручей Березовец», – рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Сейчас строительная готовность моста составляет 67%. На площадке трудятся 223 специалиста. Задействованы 49 единиц техники. Открыть движение по сооружению планируется в первом полугодии 2027 года.

Протяженность моста составляет 210 метров. Он свяжет Ново-Рогачевскую и Профессиональную улицы. Движение по мосту будет осуществляться по двум полосам. Также обустроят тротуары.

Ранее сообщалось, что ход строительства Рогачевского моста в Дмитрове проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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