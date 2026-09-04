Водянистый кофе и горький привкус: эксперт раскрыл главные ошибки владельцев кофемашин

Дорогая кофемашина стоит на кухне, а напиток все равно разочаровывает — водянистый, безвкусный или горчит? Эксперт Сергей Митрофанов предупредил, что дело не в технике, а в трех типичных ошибках, которые допускают почти все владельцы, и объяснил, как превратить утренний эспрессо в маленькое удовольствие. Об этом сообщает Lenta.ru.

Качество воды, неправильный выбор зерна, несвоевременная чистка или сбитые настройки могут испортить вкус даже самой дорогой машины. И если кофе выходит жидким и бледным, первым делом стоит заглянуть в меню настроек. Митрофанов советует увеличить крепость (то есть объем молотого кофе на порцию), затем — поднять температуру воды, а если модель позволяет — немного удлинить время экстракции. Эти простые шаги часто возвращают напитку насыщенность и аромат.

Вторая по частоте ошибка — неправильная обжарка. Светлые зерна для домашних автоматов не годятся: они просто не успевают раскрыться за короткий цикл приготовления. Эксперт рекомендует выбирать среднюю или темную обжарку — они дают более плотный и стабильный вкус. При этом важно следить за свежестью: идеальный кофе — тот, что обжарен от двух до шести недель назад. Все, что старше, теряет эфирные масла и становится плоским.

Третий кирпич в стену идеального кофе — грязная машина. Если вовремя не очищать заварочный блок, на нем оседают кофейные масла, которые со временем окисляются. В результате даже свежие зерна дают горький или прогорклый привкус. Митрофанов напоминает: регулярная декальцинация и чистка группы обязательны, а в некоторых моделях еще и смазка подвижных частей.

Главный вывод: кофемашина — не волшебная палочка, а инструмент, который требует внимания. Если наладить три этих параметра, домашний эспрессо перестанет уступать кофейному и вернет утреннюю радость.

Ранее эндокринолог назвала дозу, после которой бодрость превращается в яд.