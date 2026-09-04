Российская семья застряла в Турции из-за опасного вируса у ребенка

Семья из Карелии застряла в Турции после того, как у их годовалой дочери заподозрили вирус Коксаки. Возвращение сорвалось за сутки до вылета, а страховая компания отказалась компенсировать дополнительные траты, которые составили более ₽135 тысяч, пишет MK.RU со ссылкой на Baza.

По словам матери, Дарьи, у девочки появилась сыпь, которую родители приняли за аллергию на солнце или хлорку в бассейне. Тяжелых симптомов у ребенка не было, однако фельдшер при отеле заподозрил вирус Коксаки и направил семью в госпиталь. В клинике педиатр, как утверждает Дарья, поставил диагноз без анализов и запретил вылет до 7 сентября. Госпитализировать девочку не стали — ее отправили лечиться обратно в отель.

Отпуск семьи закончился, и супруги рассчитывали покрыть вынужденное продление проживания за счет медстраховки. Однако страховая компания согласилась компенсировать только прием у врача. Дополнительные пять ночей в отеле (около ₽35 тысяч), новые авиабилеты (более ₽100 тысяч) и дорогу из Петербурга в Карелию туристам придется оплачивать самостоятельно.

После возвращения в Россию семья планирует оспорить решение страховой компании — они не смогли улететь не по своей вине, а из-за запрета врача. Ситуация показывает, что даже при наличии страховки туристы могут столкнуться с серьезными финансовыми потерями, если медицинские ограничения возникают внезапно.