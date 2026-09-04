В озере Новгородской области рыбаки обнаружили неожиданную тропическую гостью

В деревне Взвад Новгородской области рыбаки выловили в местном озере тропическую рыбу. Об обнаружении сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Дмитрий Графов, пишет МК.

По его словам, пойманная рыба относится к семейству цихлид. Представители этой группы обитают преимущественно в Африке и Южной Америке и не характерны для природных водоемов Новгородской области.

Графов предположил, что экзотическая рыба могла попасть в озеро из частного пруда или аквариума. В России такие виды обычно содержат на специализированных фермах.

Причины появления рыбы в водоеме пока остаются неизвестными.