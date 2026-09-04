Омбудсмен России пытается вернуть россиянке сына, вывезенного в Турцию

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова передала послу Турции в Москве Танжу Бильгичу письмо для турецкого омбудсмена Мехмета Акардже. Речь идет о россиянке, которая уже четыре года не видит своего сына — бывший супруг без ее ведома вывез ребенка в Турцию. Об этом стало известно РИА Новости .

В пятницу Лантратова встретилась с послом Турции и обсудила вопросы гуманитарного сотрудничества. Омбудсмен отметила, что с дипломатом сложился хороший диалог, позволяющий оставаться на связи и совместно искать возможности для помощи людям в сложных ситуациях.

«Также передала господину Бильгичу письмо для омбудсмена Турции Мехмета Акардже по ситуации россиянки, которая уже четыре года не видела своего сына. Бывший супруг без ее ведома вывез ребенка в Турцию. Будем добиваться воссоединения матери с сыном», — написала Лантратова в своем канале.

Омбудсмен выразила надежду на продолжение диалога с турецким коллегой. Она также передала Акардже приглашение принять участие в научно-практической конференции о правозащитных практиках в условиях многополярного мира, которая пройдет в ноябре. Ситуация с россиянкой остается на контроле уполномоченного, и российская сторона намерена добиваться справедливого решения.