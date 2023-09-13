Итоги конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» подведут уже на следующей неделе

Подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» состоится уже на следующей неделе. Об этом сообщили в Центре по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Отмечается, что специально для победителей и призеров состоится праздничный концерт, в котором также примут участие творческие коллективы разных направлений. Все остальные участники и просто желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия.

Праздничное мероприятие будет сопровождаться выставкой детских работ, присланных на конкурс. Также ребятам будет устроен смотр пожарно-спасательной техники и автомобилей служб экстренного реагирования. Детям представится уникальная возможность познакомиться с нюансами работы всех служб, примерить на себя роль сотрудника экстренных служб и задать любые интересующие вопросы специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил слова благодарности жителям, пришедшим на выборы, чтобы отдать свой голос.