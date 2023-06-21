Иван Охлобыстин: «Я должен быть с ними»

Охлобыстин рассказал, что есть украинские списки, в соответствии с которыми он и другие известные граждане России, поддерживающие СВО, должны быть уничтожены, со стороны спецслужб противника, интернет-издание «Абзац» .

Охлобыстин поделился с источником, что в этом списке есть и актеры, и военные корреспонденты, которые показывают людям реальную обстановку на Украине. Этот вопрос актер ранее обсуждал и с Захаром Прилепиным, пострадавшим в результате теракта. Также писатель отметил, что таких людей как он, называют «Певцы войны».

По словам Охлобыстина, у него есть обязательство утешать людей, потому что он стал актером по своему желанию. Артист отмечает, что люди его профессии, так же как и врачи, не могут существовать вне среды. По мнению Ивана, в сложные времена творческие люди должны быть со своим народом и поднимать его боевой дух.