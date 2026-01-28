Ивантеевские лыжники отличились на «Дмитровской лыжне-2026»

Воспитанники спортивной школы «Ивантеевка» успешно представили Пушкинский городской округ на массовых соревнованиях «Дмитровская лыжня-2026». Команда из 25 спортсменов завоевала две медали и показала высокие результаты в условиях серьезной конкуренции, собравшей более 300 участников из двух десятков муниципалитетов Подмосковья.

Личные успехи лыжников из Ивантеевки — серебряная медаль Марии Шулики и бронзовая Таисии Тиховой — стали ярким итогом выступления команды. Остальные члены сборной спортивной школы также продемонстрировали высокий уровень, показав результаты в непосредственной близости от призовых мест. Участие в таких масштабных соревнованиях позволило приобрести новый соревновательный опыт и проверить свои силы.

Столь масштабные любительские гонки служат эффективным инструментом популяризации зимних видов спорта и здорового образа жизни среди всех возрастных групп. Участие спортсменов от 5 до 77 лет демонстрирует доступность и всесезонность физической активности, что особенно важно для программ по развитию массового спорта, где участники из Пушкинского округа остаются одними из самых активных.