Ивлеева отреагировала на призыв Киркорова извиниться за «голую вечеринку»

Почти год прошел с нашумевшей «голой вечеринки», участники которой едва не лишились карьеры. За это время артисты почти пришли в себя, кроме самого организатора мероприятия – Насти Ивлеевой.

Гости мероприятий принесли извинения обществу и поклонникам. Кто-то поддерживал Ивлееву, кто-то просто не давал никаких комментариев в ее адрес.

Одним из первых, кто раскритиковал хозяйку тусовки, стал Филипп Киркоров.

В своем подскасте «You Want A Scandal Now?» для ВК Видео он рассказал, что зашел в клуб всего на пять минут, так как обещал Ивлеевой, но, увидев, что там происходит, поспешил уйти. Но, несмотря на это, выступления поп-короля были исключены из всех новогодних передач.

«Хотя бы извиниться можно было? Никто так не огреб за всю эту историю, как я», — пожаловался Филипп.

Ивлеева с иронией отреагировала на призыв Киркорова извиниться.

В своем телеграм-канале она опубликовала новость, в которой рассказывается о серьгах в виде крысы, и поинтересовалась, знает ли кто-нибудь, проколоты ли у Киркорова уши.

Ранее адвокат Добровинский заявил, что проверка Киркорова на пропаганду ЛГБТ обречена на провал.