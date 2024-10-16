Витас нецензурно прокомментировал слухи о слепоте

Певец Витас (Виталий Грачев) в беседе с «Газетой.Ru» резко отреагировал на слухи о перенесенной операции на сетчатке глаз. Исполнитель не постеснялся нецензурных выражений и рассказал, зачем на самом деле обратился к врачам.

Информацию про операцию и обращение к врачам по поводу проблем с глазами распространил Shot. Канал отмечал, что Витасу якобы запретили использовать световые приборы на шоу, ведь специалисты только «спасли его от слепоты». Также источник указывал, что артист неспроста ходил с солнцезащитных очках несколько месяцев.

«Кто это вам сказал? Чушь <…>. Было рассечение брови на спаррингах по муай-тай. Также задели глаз, и была проведена операция. Вот как по-настоящему было», — сказал Витас.

Артист употребил нецензурное слово в ходе комментирования слухов. Информацию о слепоте, операции на глазах и другие жуткие подробности звездных масс-медиа Витас не подтвердил. В своем личном блоге исполнитель призвал не подхватывать фейковые новости и не распространять их в Сети.

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