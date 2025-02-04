Ивлеева рассказала, какая книга помогла ей «вернуться» после «голой вечеринки»

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поделилась мыслями о том, как справилась со своей «отменой» после «голой вечеринкой» в конце 2023 года. Как передает журнал The Voice, Ивлеева, наконец, пришла в себя и полна сил совершать новые открытия в 2025 году.

Девушка рассказала, что вдохновение для нового этапа жизни она черпает из классики литературы. В частности, ее особенно затронул роман французского писателя Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», который стал для блогера настоящей находкой.

Как отметила Настя, чтение художественной литературы оказалось не просто увлечением, но и своего рода заменой психотерапии. Идеи, звучащие в произведении, рассказала блогер, перекликались с ее собственными размышлениями, а финальная фраза романа «ждать и надеяться» стала символом ее новых стремлений.

«Прочитав перед этим около полутора тысяч страниц хитросплетений, мытарств, напряженных взлетов и падений, обрекающих твое сознание на плен, эти два слова с жаром обнимают и душу, и сердце!», — отметила Настя.

Помимо литературных увлечений, Ивлеева переживает радостные изменения в личной жизни. Недавно девушка вышла замуж за Филиппа Бегака — родственника семьи Михалковых. Она рассказала, что этот новый опыт вдохновил ее на более глубокое восприятие искусства и философии.

«Я верю и надеюсь, что все будет хорошо. Я готова к новым свершениям в 2025 году», — с энтузиазмом заявила Настя.

Филипп Бегак был ведущим на телеканале «Культура». Он активно занимается фермерским бизнесом и владеет строительной компанией. У него есть восьмилетняя дочь Василиса от предыдущего брака.

Ранее певица Лолита Милявская назвала Филиппа Киркорова предателем из-за высказываний о Насте Ивлеевой и «голой вечеринке».