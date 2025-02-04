Лолита назвала Киркорова предателем из-за слов об Ивлеевой

Ранее Киркоров в одном из интервью рассказал, что попросил Ивлееву принять участие в съемках своего нового клипа, а она пригласила его на «бал». Артист отметил, что не мог отказать телеведущей и согласился посетить мероприятие, которое, как позже выяснилось, оказалось той самой скандальной «головой вечеринкой» в баре «Мутабор» в Москве.

Киркоров, чьи фото с другими звездами с этого «бала» распространились в соцсетях и СМИ, заявил, что решил поскорее уехать оттуда, когда увидел происходящее.

«Собственно говоря, потом меня примонтировали к этому странному человеку с носком. Как будто я уже был там с этим носком. И вот меня сделали самым главным участником той самой вечеринки», рассказал сокрушался Киркоров.

Кроме того, анонсируя ремейк фильма культового советского режиссера Леонида Гайдая «Любовь и голуби», Киркоров выложил в своих соцсетях отрывок, в котором исполнил роль Раисы Захаровны (в оригинале ее сыграла Людмила Гурченко). Певец сопроводил ролик постом, в котором рассказал, что согласился сняться в пародийном фильме на условиях, что в нем не сыграет Ивлеева. Он также раскритиковал блогера за «голую вечеринку» и негативно высказался о ней как о персоне.

«Ну что с него взять, он человек, который готов на все, что угодно. Готов предать кого угодно. Он на вечеринке был два или три часа, как и я. При этом обвинил Настю Ивлееву почему-то, которая также являлась лицом вечеринки. Она также попала… Да как и все, я тоже. Я тоже повинилась», — отметила Лолита в одном из интервью.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Событие вызвало широкий общественный резонанс после публикации фотографий с мероприятия, на которых, помимо самой Насти, Киркорова и Лолиты, были запечатлены Ксения Собчак, Анна Asti, Дима Билан, Джиган и другие.

Ранее общественное движение «Ветераны России» призвало запретить в РФ концерты Филиппа Киркорова после выступления в США.