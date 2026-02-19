Из Екатеринбурга в польскую сборную через автовокзал: невероятный путь призера Олимпиады

РБК изучил карьерный путь 23-летнего конькобежца Владимира Семируннего, который 13 февраля принес сборной Польши серебряную медаль на Олимпиаде в Италии на дистанции 10 000 метров. Уроженец Свердловской области стал первым спортсменом из числа сменивших российское гражданство, кто сумел подняться на олимпийский пьедестал.

Путь в большой спорт начинался для Владимира на стадионе «Юность» в Екатеринбурге. Первые серьезные успехи пришли к нему еще в юниорском возрасте: в сезоне 2021/22 он завоевал бронзу на чемпионате мира среди юниоров на дистанции 5000 метров и на Кубке мира на «трехтысячнике».

В составе сборной России Семирунний тренировался под руководством Виктора Сивкова. Декабрь 2022 года стал звездным часом спортсмена на национальном уровне: он выиграл золото чемпионата России на дистанции 10 000 метров и добавил в копилку серебро на 5000 метров. Спустя месяц, в январе 2023-го, он взял серебро в многоборье на первенстве страны. В том же году ему присвоили звание мастера спорта международного класса.

Осенью 2023-го в карьере спортсмена наступил переломный момент. В интервью «Матч ТВ» Семирунний объявил о намерении выступать за сборную Польши. Свое решение он объяснил необходимостью международной практики для дальнейшего развития и сообщил, что уведомил Союз конькобежцев России (СКР) о желании сменить спортивное гражданство.

Как позже выяснилось, к тому моменту Семирунний уже тренировался в Польше, куда уехал в том числе после получения повестки в армию. Президент Польской ассоциации конькобежного спорта Рафал Татарух рассказывал, что спортсмен сам вышел на связь с польской стороной, а встречал его на автовокзале в Варшаве, куда Владимир приехал автобусом из Калининграда.

В СКР отреагировали на переход сдержанно. Президент организации Николай Гуляев назвал решение спортсмена его личным делом, отметив, что хотя ситуация неприятная, она отражает реалии сегодняшнего дня. Он подчеркнул, что у федерации нет морального права препятствовать переходу, и пообещал действовать согласно регламенту. При этом позднее Гуляев уточнил, что Семирунний не информировал СКР напрямую — о намерении спортсмена узнали от польской федерации, и был назначен двухлетний карантин.

Вид на жительство Семирунний оформил в 2024 году, а в январе 2025-го дебютировал в составе сборной Польши на чемпионате Европы в классическом многоборье. Тогда же он обновил личные рекорды на полуторке и пятитысячнике, заняв итоговое десятое место.

Настоящий прорыв случился в марте 2025 года: спортсмен завоевал бронзу чемпионата мира на дистанции 5000 метров, установив личный рекорд, а затем добавил серебро на «десятке» с новым личным достижением. В конце августа 2025-го он официально получил польское гражданство.

Перед Олимпиадой Семирунний подтвердил свой класс, выиграв чемпионат Европы на 5000 метров и став вторым на 1500 метров. На Играх в Италии 13 февраля он завоевал олимпийское серебро на дистанции 10 000 метров с результатом 12 минут 39,08 секунды, уступив лишь чеху Методею Йилеку, который установил олимпийский рекорд. Третьим финишировал голландец Йоррит Бергсма.

После финиша спортсмен признался, что серебряная медаль оставляет пространство для роста и не снижает мотивацию, тогда как возможное сразу золото могло бы сказаться на дальнейшем настрое. Он также отметил, что избегает публичных комментариев о ситуации в России из-за беспокойства за семью, которая осталась на родине.

19 февраля Семирунний поборется за еще одну олимпийскую награду на дистанции 1500 метров.