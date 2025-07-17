Избегающий внимания прессы Ефремов намерен посетить церемонию прощания с Миттой

Российский актер Михаил Ефремов, недавно вышедший на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), планирует посетить церемонию прощания с известным режиссером Александром Миттой, скончавшимся 14 июля после продолжительной болезни. Об этом стало известно KP.RU.

Прощание с Миттой состоится 17 июля в Центральном доме литераторов в Москве, после чего близкие посетят отпевание и процедуру кремации.

Для Ефремова это прощание имеет особое значение — между актером и режиссером существовали многолетние творческие и личные связи.

Митта, друживший с отцом Михаила — легендарным Олегом Ефремовым, в 2000 году утвердил молодого актера на одну из главных ролей в сериале «Граница. Таежный роман». Эти съемки стали для Ефремова важным этапом в карьере, особенно учитывая, что они начались вскоре после смерти его отца.

После рокового ДТП, совершенного Ефремовым в 2020 году, Митта был одним из тех, кто пытался защитить актера, считая произошедшее трагической случайностью. Режиссер неоднократно подчеркивал уникальный талант Михаила, сравнивая его с дарованием Олега Ефремова.

Личные отношения связывали актера и с сыном Митты — Евгением, который поддерживал Ефремова во время судебного процесса.

Решение Ефремова прийти на прощание, несмотря на избегание публичности после освобождения, свидетельствует о глубине этих отношений. Для актера это возможность лично проститься с человеком, сыгравшим значительную роль в его творческой судьбе и оставшимся верным ему даже в самые трудные моменты жизни.

Ранее сообщалось, что здоровье режиссера Александра Митты подорвала смерть супруги.