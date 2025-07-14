Стало известно о трагедии, которая ударила по здоровью режиссера Митты

Народный артист России Александр Митта, автор культовых фильмов «Экипаж» и «Сказка странствий», ушел из жизни на 93-м году. До глубокой старости он сохранял ясный ум и работоспособность. Однако, как выяснила KP.RU, после смерти супруги Лилии Майоровой в 2022 году его здоровье резко ухудшилось.

Лилия Майорова, художник и верная спутница Митты, скончалась в 95 лет. Пара прожила вместе более 60 лет, и ее уход стал для режиссера тяжелейшим ударом.

«Сдал после смерти жены, но продолжал делиться мыслями, опытом…» — рассказали KP.RU в кинематографических кругах.

Вскоре у Митты случился первый инсульт, затем второй, а позже — пневмония. Несмотря на болезни, Митта не терял связи с миром кино. Он продолжал общаться с учениками своей киношколы, обсуждал новые проекты и даже смотрел фильмы.

Летом состояние режиссера резко ухудшилось. Он отказался от госпитализации, но две недели назад его все же увезли в больницу. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Единственный сын Митты, художник и продюсер Евгений Митта, не стал раскрывать детали болезни отца: он сослался на его возраст.

Отметим, что после себя как культурный деятель Александр Митта оставил не только классику советского и российского кино, но и школу, в которой воспитал десятки талантливых режиссеров. Его уход — потеря для всего кинематографа России.

Ранее в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказали, чем легенда советского и российского кино Митта влюбил в себя зрителей.