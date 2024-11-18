Лепс рассказал, каким образом хранит верность своей 18-летней невесте

Российский певец Григорий Лепс в очередной раз открыто подтвердил журналистам свои отношения с 18-летней Авророй Киба. Артист признался, что между ними не просто дружба, а довольно серьезное чувство, накладывающее на него определенные обязанности.

Как пишет StarHit, Лепс рассказал, пока его юная пассия находится на обучении в Лондоне, он добросовестно хранит ей верность. По его признанию, это для него совсем не сложно, поскольку он уже «старенький». Артист также сообщил, что сильно скучает по своей невесте. Они планируют сыграть свадьбу летом 2025 года.

Журналисты задали исполнителю хита «Рюмка водки» вопрос о продолжении рода. Лепс на это ответил, что проявляет к данной теме самый серьезный подход: полгода назад завязал с алкоголем, стал значительно меньше курить и регулярно посещает спортивный зал.

Ранее сваха Осипова оценила вероятность рождения детей у Лепса и Кибы.