Израиль могут отстранить от всех футбольных турниров
Israelhayom: УЕФА планирует исключить Израиль из всех футбольных турниров
УЕФА намерено отстранить Израиль от всех турниров под своей эгидой, сообщили источники издания Israelhayom. Голосование по этому вопросу запланировано на 23 сентября.
Отмечается, что большинство стран-членов организации поддерживают запрет на выступления в Израиля в международных турнирах. При этом, по данным издания, израильская футбольная ассоциация предпринимает попытки снять данный вопрос с повестки дня.
В случае принятия положительного решения сборная Израиля будет исключена из отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, а футбольный клуб «Маккаби» из Тель-Авива потеряет место в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Как пишет Israelhayom, это решение рассматривается на фоне недавнего доклада независимой международной комиссии ООН, которая признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом.
Ранее сообщалось, что Израиль готовит ответные меры на признание Палестины Францией.