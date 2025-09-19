Израиль готовит ответ на признание Палестины Францией: возможны аннексии и закрытие консульства в Иерусалиме

Израиль разрабатывает комплекс ответных мер на ожидаемое признание Францией независимости Палестины в сентябре 2025 года. Среди возможных шагов — ускорение аннексии территорий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме.

По информации издания Politico, израильские власти рассматривают несколько вариантов реагирования на дипломатический шаг Парижа. Вопрос стоит не о самом факте ответа, а о его масштабах и интенсивности. Помимо территориальных аннексий и дипломатических мер, обсуждается возможность посягательства на французскую собственность в Израиле, включая религиозные объекты, например, Елеонское святилище — важное место христианского паломничества.

Решение Франции о признании Палестинского государства стало одним из наиболее резких дипломатических вызовов для Израиля за последнее время. Тель-Авив рассматривает этот шаг как враждебный акт, подрывающий перспективы двусторонних переговоров. Политологи предполагают, что ответные меры могут серьезно осложнить и без того напряженные отношения между двумя странами и оказать влияние на всю систему международных отношений на Ближнем Востоке. Окончательное решение по масштабам ответа будет принято после официального объявления позиции Франции.

