Израильского футболиста Йехезкеля выдворили из Турции после демонстративного жеста

Футболист был задержан накануне после матча своего клуба с «Трабзонспором» (1:1) и обвинен в публичном разжигании вражды и ненависти.

После забитого гола израильтянин указал на повязку на своей руке, на которой было написано «100 дней. 7.10». Надпись говорила о том, что со дня палестино-израильского конфликта прошло семь дней, а также в ней указывалась дата начала конфликта.

В тот же день «Антальяспор» расторг с полузащитником контракт, а затем за футболиста взялась полиция.

Йехезкель сегодня же покинет страну. Сообщается, что за ним уже прилетел частный самолет.

28-летний Сагив Йехезкель присоединился к турецкому клубу лишь в сентябре 2023 года. За «Антальяспор» он успел забить шесть мячей в чемпионате Турции.