Израильскую певицу допустили к «Евровидению» после того, как она убрала «политику» из текста песни

Израильскую певицу Эден Голан допустили к конкурсу «Евровидение» после того, как она согласилась внести правки в текст песни October Rain, сообщает телерадиовещательная корпорация Kan.

Ранее организаторы сочли композицию политизированной из-за строчек «Не осталось воздуха, чтобы дышать» и «Они все были хорошими детьми, каждый из них». В них они увидели аллюзии на атаку ХАМАС 7 октября, а по правилам конкурса песня не должна иметь никакого политического контекста.

Сообщается, что Голан согласилась изменить текст песни по просьбе президента Израился Исаака Герцога.

20-летняя Эден Голан уверенно прошла все этапы национального конкурсного отбора к «Евровидению». Из-за работы родителей она 13 лет провела в России, где и стартовала ее вокальная карьера. В 2018 году исполнительница стала финалисткой шоу «Голос. Дети».