Известная российская актриса шокировала своих поклонников

46-летняя Любовь Толкалина сделала снимок в гостиничном номере, позируя перед зеркалом в белой футболке и без штанов. Она распустила волосы и не использовала макияж, изображениями она поделилась в социальных сетях.

«У кого еще бывают ночные танцевальные приступы?» — написала актриса.

В своих постах Любовь Толкалина подчеркивала, насколько важно для нее поддерживать физическую форму, именно поэтому она увлекается йогой и плаванием. Кроме того, ей нравится бегать и танцевать под любимые мелодии. По словам актрисы, ей достаточно всего 15 минут физической активности, чтобы зарядиться энергией.

Толкалина отметила, что не придерживается жесткой диеты, ест только при ощущении голода и старается не переедать. Эти принципы помогают ей не беспокоиться о лишних килограммах.

По признанию артистки, женщины нередко критикуют ее за откровенные фотографии, переходя на оскорбления. Иногда актриса вступает в дискуссии, напоминая, что никого не принуждает оставаться на ее странице или смотреть на ее тело.

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